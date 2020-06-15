Son dakika: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye'ye geliyor
Son dakika haberi... İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye'ye geliyor. Kritik temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Maio'nun Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarda bulunması bekleniyor.
İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye'ye geliyor. Kritik temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Maio'nun Çarşamba günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile temaslarda bulunması bekleniyor.
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