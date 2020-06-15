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Son dakika: İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi... İtalya Dışişleri Bakanı , Türkiye'ye geliyor. Kritik temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Maio'nun Çarşamba günü Dışişleri Bakanı ile temaslarda bulunması bekleniyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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İTALYA'DAN TÜRKİYE'YE KRİTİK ZİYARET
İtalya Dışişleri Bakanı , Türkiye'ye geliyor. Kritik temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek olan Maio'nun Çarşamba günü Dışişleri Bakanı ile temaslarda bulunması bekleniyor.

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