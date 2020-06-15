15 Haziran 2020, Pazartesi
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Ankara'da DEAŞ'a flaş operasyon

'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü içinde faaliyette bulundukları tespit edilen uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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ANKARA'DA DEAŞ'A FLAŞ OPERASYON

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollarla 'ye giriş yapan ve geçmiş dönemlerde silahlı terör örgütü içinde faaliyette bulundukları tespit edilen uyruklu 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda, 8 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

2 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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