15 Haziran 2020, Pazartesi
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Son dakika: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Duruşmalar yarın başlıyor

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020
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BAKAN GÜL AÇIKLADI: DURUŞMALAR YARIN BAŞLIYOR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kovid-19 nedeniyle durdurulan yargısal sürelerin ve duruşmaların yarından itibaren başlayacağını bildirdi.

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