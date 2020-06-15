Sakarya Valiliği'nden son dakika açıklaması! Sakarya'ya giriş çıkış yasak mı?
Son dakika haberi... Sakarya'ya giriş çıkış yasaklandı mı? Sakarya'ya girişler ne zaman açılacak? Sakarya Valiliği tarafından koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi. Bu açıklamaların ardından vatandaşlar, Sakarya'ya giriş-çıkış yasaklandı mı, sorusuna yanıt aramaya başladılar. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.Peki, Sakarya'ya giriş çıkış yasak mı? Sakarya'ya girişler yasaklandı mı? İşte cevaplar...
Son dakika haberi... Sakarya'ya giriş-çıkış yasaklandı mı? Sakarya girişler ne zaman açılacak? Sakarya Valiliği tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları konusunda açıklama geldi. Bu gelişmeler ile birlikte kente girişlerin yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, Sakarya giriş çıkış yasak mı? Sakarya'ya girişler yasaklandı mı?
SAKARYA'YA GİRİŞ-ÇIKIŞ YASAK MI?
Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, eylem ve etkinliklerle bunlara katılım amacıyla araç ve kişilerin kente giriş çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturduğunun bilindiği aktarılarak, salgın hastalığın Türkiye'de de görüldüğü, söz konusu salgının yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.
Bu kapsamda kentte düzenlenecek eylem ve etkinlikler nedeniyle koronavirüs salgınının başka kişilere de bulaşma riski taşıdığı, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla birtakım tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kentte yapılması muhtemel her türlü eylem/etkinlik ile belirtilen konuların devamı niteliğindeki toplanma, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması (Yalnızca parti binaları içerisinde veya önünde sınırlı katılımcıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılacak basın açıklamaları hariç), açlık grevi, oturma eylemi, protesto eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, ticari faaliyetler hariç olmak üzere el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri eylem/etkinlikler ve yapılabilecek eylemlere destek vermek amacıyla diğer illerden ilimize gelebilecek araçlar ve şahısların ilimize girişlerinin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11'inci maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17 ve 19'uncu maddelerine istinaden Sakarya il sınırları içerisinde (İl merkezi, ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 15 Haziran saat 08.00'den 20 Haziran saat 08.00'e kadar yasaklandı."
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