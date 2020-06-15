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Jandarma’dan 1.9 milyonluk alkole darbe! Sahte içki ve dezenfektan üretip sağlıkla oynayacaklardı

ekipleri kaçak etil alkolle ve dezenfektan üretimi yapmaya hazırlanan şüphelilere yönelik düzenlendi. Operasyonda 1.9 milyon liralık kaçak etil alkol ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltına alındı. Sabah gazetesinden Selma Alim Dalgıç'ın haberi...

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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JANDARMA’DAN 1.9 MİLYONLUK DARBE!

İl ekipleri; yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde çeşitli yollarla İstanbul'a getirilip stoklanan kaçak Etil Alkollerin, ve dezenfektan üretimi yapan firmalara pazarlanacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, sahte etil alkollerden insan sağlığını tehdit edecek merdiven altı tabir edilen şekilde sahte içki ve dezenfektan üretilmesinin önüne geçmek maksadıyla, Etil Alkollerin stoklandığı 'deki depoyu gözetim altına aldı.

Jandarman’da 1.9 milyonluk alkole darbe! Sahte içki ve dezenfektan üretip sağlıkla oynayacaklardı JANDARMAN’DA 1.9 MİLYONLUK ALKOLE DARBE! SAHTE İÇKİ VE DEZENFEKTAN ÜRETİP SAĞLIKLA OYNAYACAKLARDI

SEVKİYAT ESNASINDA BASKIN
Şüphelileri suçüstü yakalamak için bekleyen jandarma ekipleri, depo etrafına park edilen araçlara yükleme yapıldığı esnada depoya ve yükleme yapılan araçlara baskın düzenledi.

1.9 MİLYONLUK KAÇAK ALKOL
Ekipler, burada yaptıkları aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 900 bin lira olan 18 Ton kaçak Etil Alkol ele geçirirken B.B., T.K. ve Y.Y. isimli 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Ele geçirilen kaçak etil alkoller İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken kaçak Etil Alkol dağıtımı yapılan iş yeri mühürlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarma'daki işlemleri ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

SEMA ALİM DALGIÇ/SABAH

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