15 Haziran 2020, Pazartesi
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Hava savunma toplarının elektronik alt bileşenleri yenileniyor

Başkanı İsmail Demir, ve Parçacıklı Mühimmat Projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayii Başkanı Demir Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "35 mm tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor" dedi.

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Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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HAVA SAVUNMA TOPLARI HAKKINDA FLAŞ AÇIKLAMA

Başkanı İsmail Demir Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. 35 mm ve kapsamında envanterinde bulunan 35 mm tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor." ifadelerine yer verdi.

Katmanlı Hava Savunma Sistemi güçlendiriliyor KATMANLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLİYOR

"HAVA SAVUNMA TOPLARININ..."

Savunma Sanayii Başkanı Demir, " ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:

"Katmanlı hava savunma sistemimizi güçlendirme çalışmalarımız sürüyor. 35 mm Hava Projemiz kapsamında TSK envanterinde bulunan 35 mm Çekili Hava Savunma Toplarının tüm elektronik alt bileşenleri yenileniyor. Güncel teknolojiye sahip alçak irtifa hava savunma silahı olarak kullanıma sunulan toplara parçacıklı mühimmat atma yeteneği kazandırılıyor. Yerli-milli sanayimizin ürettiği ve iki Toptan oluşan seri üretimin ilk kafilesini TSK'ya teslim ettik. Ateş İdare Cihazı sistemi, aynı anda 3 adet Modernize Çekili Top ve 1 adet Hisar-A Füze Fırlatma Sisteminin kontrolünü sağlayabiliyor."

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