CHP’li bir küfürbaz daha ifşa oldu! Pınar Uzun'un skandal tweetleri ortaya çıktı
Sosyal medya hesapları üzerinden devlet büyüklerine küfürler savuran CHP’li isimlere bir yenisi daha eklendi. CHP Parti Meclisi üyesi Pınar Uzun’un sosyal medya üzerinden FETÖ’yü savunduğu, polislere katil dediği, DHKP-C’li teröristleri desteklediği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a ‘katil’ dediği skandal tweetleri ortaya çıktı. Sabah gazetesinden Damla Kaya'nın haberi...
Sosyal medya hesapları üzerinden devlet büyüklerine küfürler savuran ve terörü kutsayan CHP'li isimlere bir yenisi daha eklendi. CHP Parti Meclisi üyesi Pınar Uzun'un sosyal medya üzerinden FETÖ'yü savunduğu, polislere katil dediği, DHKP-C'li teröristleri desteklediği ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'katil' dediği skandal tweetleri ortaya çıktı.
FUAT AVNİ'YE ÖVGÜ
Uzun'un Fetullahçı Terör Örgütü güdümünde faaliyet gösteren Fuat Avni isimli Twitter hesabını övdüğü, "Fuat Avni, cemaate yönelik operasyonun tek kazananı. Şu an Erdoğan'ın daha karizmatik" şeklinde ifadelerle paylaşım yaptığı belirlendi.
POLİSLERE 'KATİL' DEDİ
CHP'li üyenin bir başka tweetinde polisler hakkında 'katil' kelimesini kullanarak, "Ya kan kusacağız ya tam susturacağız' sloganı ile Çorum'da alevi evi arayanlar yalnızca sivil faşistler değildi polis her dönem katil" dediği saptandı.
TERÖRİSTLERİ KORUDU, AK PARTİ'Yİ SUÇLADI
Uzun'un 31 Mart 2015 günü Çağlayan Adalet Sarayı'ndaki makam odasında DHKP-C'li teröristlerce şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ilgili de kullandığı ifadeler şoke etti. Uzun attığı tweetinde "Neticede yaşamını yitiren genç kardeşlerimiz, örgüt menfaatlerini; Mehmet Selim Kiraz ise AKP'nin karar mekanizmasının kurbanıdırlar" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'A AĞIR HAKARETLER
CHP'li Uzun'un bir tweetinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakarette bulunarak "Erdoğan'ın Topçu Kışlası ısrarı dün fiyakasını kurtarmak içindi, bugün ise kaosu tırmandırmak için. Avucunu yalarsın katil Tayyip Erdoğan" demesi dikkat çekti.
CHP'li ismin Başkan Erdoğan'a yönelik bir başka hakareti ise şu tweetinde görülüyor: "Erdoğan Fas'ta Müteahhitler Birliği'nden bahsediyor. Söze girerken 'one minute' çekiyor. Kendi pisliğinde boğulasın."
DAMLA KAYA/SABAH
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