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Bir küfürbaz CHP’li daha deşifre oldu! Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı...

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı ’nun yardımcısı ’un Başkan ’a yönelik küfür içerikli paylaşımları ortaya çıktı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
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BİR KÜFÜRBAZ CHP’Lİ DAHA DEŞİFRE OLDU!

Cumhuriyet Halk Partisi () BaşkanI 'nun yardımcısı 'un yer alan küfür içerikli paylaşımları ortaya çıktı. Solgun'un 'a hakaret ettiği iletiler saptandı.


CHP İstanbul İl BaşkanI Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İdil Solgun

KÜFÜR ETTİ, "ÖLSÜN" DEDİ
CHP'li İstanbul İl Başkan yardımcısı İdil Solgun'un "Bugün o.ç (Küfür kısaltıldı) Tayyip Erdoğan'ın doğum günüymüş. 26 Şubat'a lanet olsun en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım" yazdığı belirtildi.

"AK PARTİLİLER ARABALARINA GAZ BOMBASI ATMALI" DEDİ
Sosyal medyada yer alan iletileri arasında farklı içerikli paylaşımları bulunan Solgun'un, "AKP bayraklarıyla mitinge giden arabaların hepsinin içine gaz bombası atıcan bakalım nasıl oluyomuş o zaman konvoyla düt düt nah giderler" diyerek AK Partililerin ölmesini istediği anlaşıldı. Solgun'un söz konusu tweetlerinin deşifre olması ardından hesabını kilitlemesi dikkat çekti.

Sabah

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