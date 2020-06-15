Bir küfürbaz CHP’li daha deşifre oldu! Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı...
Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yardımcısı İdil Solgun’un Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfür içerikli paylaşımları ortaya çıktı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl BaşkanI Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İdil Solgun'un sosyal medyada yer alan küfür içerikli paylaşımları ortaya çıktı. Solgun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iletiler saptandı.
CHP İstanbul İl BaşkanI Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İdil Solgun
KÜFÜR ETTİ, "ÖLSÜN" DEDİ
CHP'li İstanbul İl Başkan yardımcısı İdil Solgun'un "Bugün o.ç (Küfür kısaltıldı) Tayyip Erdoğan'ın doğum günüymüş. 26 Şubat'a lanet olsun en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım" yazdığı belirtildi.
"AK PARTİLİLER ARABALARINA GAZ BOMBASI ATMALI" DEDİ
Sosyal medyada yer alan iletileri arasında farklı içerikli paylaşımları bulunan Solgun'un, "AKP bayraklarıyla mitinge giden arabaların hepsinin içine gaz bombası atıcan bakalım nasıl oluyomuş o zaman konvoyla düt düt nah giderler" diyerek AK Partililerin ölmesini istediği anlaşıldı. Solgun'un söz konusu tweetlerinin deşifre olması ardından hesabını kilitlemesi dikkat çekti.
Sabah
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