Başkan Erdoğan Bingöllü depremzedelerle konuştu
Başkan Erdoğan, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında gece yarısına kadar mesaisini sürdürdü. Başkan Erdoğan, Bingöllü depremzedelerle telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl'de depremden etkilenen vatandaşlarla telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi.
GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU
Oktay ve beraberindekiler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışan depremzedelerle sohbet etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin son durum ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.
Oktay'ın telefonundan depremzedelerle görüşen Erdoğan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşlar da "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım." diye konuştu.
Oktay da tüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, "En geç 3 gün içerisinde tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanacak ve yaralar sarılacak." dedi.
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