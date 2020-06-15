15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Bingöllü depremzedelerle konuştu

Başkan Erdoğan Bingöllü depremzedelerle konuştu

, Bingöl'de meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında gece yarısına kadar mesaisini sürdürdü. Başkan Erdoğan, Bingöllü depremzedelerle telefon görüşmesi gerçekleştirerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.06.2020 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020
ABONE OL
BAŞKAN ERDOĞAN BİNGÖLLÜ DEPREMZEDELERLE KONUŞTU

Başkan , Bingöl'de depremden etkilenen vatandaşlarla telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde depreme ilişkin son durumu değerlendirdikten sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Bingöllü depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulundu BAŞKAN ERDOĞAN BİNGÖLLÜ DEPREMZEDELERE GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİNDE BULUNDU

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNDE BULUNDU

Oktay ve beraberindekiler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışan depremzedelerle sohbet etti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Oktay, depreme ilişkin son durum ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Oktay'ın telefonundan depremzedelerle görüşen Erdoğan, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vatandaşlar da "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım." diye konuştu.

Oktay da tüm çalışmaları yaptıklarını belirterek, "En geç 3 gün içerisinde tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanacak ve yaralar sarılacak." dedi.

Başkan Erdoğan, depremde şehit olan güvenlik korucusunun ailesine başsağlığı diledi BAŞKAN ERDOĞAN, DEPREMDE ŞEHİT OLAN GÜVENLİK KORUCUSUNUN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Bingöl'de depremin ardından çekilen fotoğraflar gündem oldu BİNGÖL'DE DEPREMİN ARDINDAN ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU
Son dakika: Bingöl'de korkutan deprem SON DAKİKA: BİNGÖL'DE KORKUTAN DEPREM

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA