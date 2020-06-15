Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Bursa'da Maske takma zorunluluğu var mı?
Son dakika haberi... Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazu illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Bu illerde maskesiz sokağa çıkma kuralına uymayanlara idari para cezası verilecek. Peki, maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Bursa'da Maske takma zorunluluğu var mı? İşte son gelişmeler...
Son dakika... Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında bazı illerde maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Maske takma zorunluluğu olan illerin listesi vatandaşlar tarfından merak ediliyor. Bulundukları illerde maske takma zorunluluğunun olup olmadığını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İstanbul, Ankara, Bursa'da Maske takma zorunluluğu var mı?
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Son açıklanan listeye göre maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller şu şekilde:
Kütahya, Kars, Elazığ, Erzurum, Iğdır, Şanlıurfa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Uşak, Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli, Kırıkkale, Kırklareli, Isparta, Burdur, Konya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Gümüşhane, Bolu, Kocaeli, İzmir, Mardin, Amasya, Malatya, Zonguldak, Karaman, Diyarbakır ve Bursa, Ardahan.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?
Maske takma zorunlu olduğu illerde maskesiz olarak dışarı çıkmanın cezası 3 bin 150 liradır.
İçişleri Bakanlığı'nın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde;
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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