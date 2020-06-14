14 Haziran 2020, Pazar
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Hatay Valiliğinden İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu hakkında açıklama

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili 'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönündeki paylaşımının ardından konunun kolluk kuvvetlerince her yönüyle araştırıldığını bildirdi.

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Giriş Tarihi: 14.06.2020
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HATAY VALİLİĞİNDEN BARIŞ ATAY AÇIKLAMASI
Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Milletvekili 'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönünde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır."

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