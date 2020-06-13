13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP ve HDP'li vekiller vura vura TBMM'deki elektronik ses ve oylama sistemini bozdu

CHP ve HDP'li vekiller vura vura TBMM'deki elektronik ses ve oylama sistemini bozdu

 ve 'li vekillerin protesto amacıyla sıra kapaklarına vurmaları ve çekmeceleri ses çıkarmak için sert şekilde açıp kapatmaları nedeniyle Genel Kurul'un elektronik ses ve oylama sistemi bozuldu. Yenileme projesi için 39 milyon liralık ödenek ayrıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020 Güncelleme Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
CHP VE HDP'Lİ VEKİLLERİN MİLYONLUK ZARARI!

Koronavirüs nedeniyle uzun bir süre tatil yapan Meclis'te eski günlerde olduğu gibi kavgalar yaşanmaya başladı. Çıkan tartışma ve eylemlerin kaynak noktası ise yine ve oldu.

CHP'li Mahmut Tanal Meclis sırasına zarar verdi! O anlar kamerada CHP'Lİ MAHMUT TANAL MECLİS SIRASINA ZARAR VERDİ! O ANLAR KAMERADA

CHP VE HDP'NİN EYLEMLERİNDE

Son olarak 3 ismin millletvekilliğinin düşürülmesinin ardından , CHP ve HDP'li milletvekillerinin eylemlerine sahne oldu.
Meclis sıralarına ve çekmecelere vurup ses çıkarma eylemi yapan milletvekilleri, elektronik sistemin bozulmasına neden oldu.

CHP'li Yıldırım Kaya, protesto adı altında Meclis'te milletin emanetini parçalamaya çalıştı CHP'Lİ YILDIRIM KAYA, PROTESTO ADI ALTINDA MECLİS'TE MİLLETİN EMANETİNİ PARÇALAMAYA ÇALIŞTI

39 MİLYON LİRA HARCANACAK

Meclis tatile girdiğinde gerçekleştirilecek proje ile sisteme giremeyen milletvekillerinin, "pusula ile oy kullanmaları" tarihe karışacak. Yeni sistemde özellikle engelli vekiller için, "yüz tanıma" ve "şifreli" oylama sistemi devreye sokulacak. Güvenlik gerekçesiyle Başkanlığı'nın ihalesini yapacağı bu proje için ilk aşamada 39 milyon TL ödenek ayrıldı. Maliyetin kalan bölümü için de önümüzdeki yıl Meclis bütçesine ödenek konulacak.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA