13 Haziran 2020, Cumartesi
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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

151 Borda numaralı 'Azov' adlı Rus savaş gemisi 'ndan geçerek 'e açıldı.Geminin boğaz geçişine 1 botu eşlik etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020
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RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Rus donanmasının filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi geçtiğimiz günlerden Türk Boğazlarını kullanarak 'ye gitmişti. Savaş gemisi bugün saat 07.00 sıralarından 'nden 'na girdi. Geminin boğaz geçişine 1 botu eşlik etti. Gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

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