Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
151 Borda numaralı 'Azov' adlı Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.Geminin boğaz geçişine 1 sahil güvenlik botu eşlik etti.
Rus donanmasının Karadeniz filosuna ait 151 Borda numaralı 'Azov' adlı savaş gemisi geçtiğimiz günlerden Türk Boğazlarını kullanarak Suriye'ye gitmişti. Savaş gemisi bugün saat 07.00 sıralarından Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Geminin boğaz geçişine 1 sahil güvenlik botu eşlik etti. Gemi 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ'nün polislerin bilgilerini 11 dakikada çalmış
- Teslim olan teröristten 15 Temmuz itirafı
- Rektör’den şık hareket
- Tekirdağ'a giriş-çıkış yasak mı?
- Twitter'ın sansür operasyonuna çok sert tepki
- Bakanlık açıkladı! Hepsi yakalandı
- Ayasofya'lar aynı uygulamalar farklı
- İçişleri Bakanlığından o iddialara yanıt
- Kapı kapı dolaşıyorlar! İlk kez görüntülendi...
- Caddebostan Sahili'nde ürküten görüntü!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Tekirdağ'a giriş çıkış yasak mı? Tekirdağ Valiliği'nden yasak açıklaması!
- Son dakika: İşten çıkarma yasağı süresi uzayacak mı? Milyonlarca işçiyi ilgilendiren açıklama Bakan Selçuk'tan geldi
- SGK'dan paranızı alın! Emeklilere, memurlara, işçilere ve çalışanlara müjdeli haber! SGK para iadesi nasıl alınır?
- 13 Haziran bugün hangi maçlar var? 2020 Süper Lig güncel puan durumu ve maç sonuçları
- 13 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 Haziran evde bakım parası güncel liste açıklandı mı?
- Bankalardan emeklilere müjde! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
- MEB son dakika: e Okul giriş ile LGS sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 LGS sınav yerleri sorgulama!
- ŞOK hafta sonu indirimleri sürprizlerle dolu! 13 Haziran 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Survivor'da şoke eden gelişme! Nisa parkurdan düştü! Survivor Nisa ve Elif sakatlandı mı? Sağlık durumları nasıl?
- Altın kazandırmaya devam ediyor! Altın yükselecek mi? 13 Haziran gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- ŞOK 13 Haziran 2020 kataloğu: Kamp masası ve sandalyesi dikkat çekiyor! İşte ŞOK hafta sonu indirimleri
- Son dakika: Sigaraya zam gelecek mi? 2020 Philip Morris, JTI, BAT güncel sigara fiyatları ne kadar?