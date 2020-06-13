13 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Cemil Meriç paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Cemil Meriç paylaşımı

, 'in ölümünün 33'üncü yılı münasebetiyle anlam dolu bir mesaj paylaştı. Albayrak, "Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.06.2020
ABONE OL
BAKAN ALBAYRAK'TAN ANLAMLI PAYLAŞIM

hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, 'in 33'üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle yaptığı paylaşımda anlam yüklü ifadelere yer verdi.

Bakan Albayrak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğrafın üzerine şu notu düştü:

Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA