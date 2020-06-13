Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Cemil Meriç paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, Cemil Meriç'in 33'üncü ölüm yıldönümü münasebetiyle yaptığı paylaşımda anlam yüklü ifadelere yer verdi.

Bakan Albayrak kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir fotoğrafın üzerine şu notu düştü:

Kaybolan hafızamızı yeniden inşa etmek uğruna gözlerini feda eden büyük mütefekkir.



