Bekçilerin yetkileri ve eğitim süreçleri açıklandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, şarşı ve mahalle bekçileri için TBMM'den kabul edilen kanun hakkında açıklama yaptı. İşte bekçilerin yetkileri ve eğitim süreleri.
Emniyet Genel Müdürlüğü, bekçilerin yetki ve sorumluluklarının yanı sıra, eğitim süreçleri hakkında açıklama yaptı.Aktif bekçilerin 3 gün eğitim alacağı belirtilerken, yeni atanan bekçilerin 3 aylık bir eğitimden geçeceği açıklandı.
İşte Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama;
Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 11.06.2020 tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır. Söz konusu kanunla Çarşı ve Mahalle Bekçilerimizin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili olarak yapılan yeni düzenlemeler doğrultusunda sahada görev yapan tüm Çarşı ve Mahalle Bekçilerimize yönelik olarak;
-İnsan hakları,
-Davranış ilkeleri ve etkili iletişim,
-Durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi,
-Zor kullanma yetkisi,
-Silah kullanma yetkisi,
-Suça el koyma yetkisi,
-Disiplin mevzuatı,
Konularında, görevlerini ifa ettikleri illerinde, branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında 3 tam gün sürecek eğitim verilecektir.
Ayrıca teşkilatımıza yeni atanan 8 bin 242 Çarşı ve Mahalle Bekçisi de 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 3 aylık eğitime alınacaktır. Bu 3 aylık eğitim akabinde ise atandıkları illerinde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabii tutulacaklardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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