Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ifade verdi
Son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında ‘hakaret’ suçundan soruşturma başlatılan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Kartal’daki Anadolu Adliyesi’nde ifade verdi.
AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Başbuğ Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda ifade verdi.
NE OLMUŞTU?
Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ katıldığı bir programda ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek de yaptığı açıklamalarda, askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğinin arkasında FETÖ'nün olduğunu ileri sürmüştü. Başbuğ FETÖ'nün siyasi ayağı imasında bulunarak "26 Haziran 2009'daki kanun teklifini getiren siyasiler araştırılsın" demiş, Başkan Erdoğan da tüm milletvekillerini bu ithama karşı suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti.
Erdoğan açıklamasında "Bu boru göstermeye benzemez, parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" demişti. Başkan Erdoğan'ın çağrısının ardından 2009'daki kanun teklifinde imzası bulunan Bekir Bozdağ, Ahmet Aydın, Mustafa Elitaş, Mehmet Ceylan, Ahmet Müfit Doğan ve Yahya Doğan, 7 Şubat tarihinde avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında 'Hakaret', Çiçek için de 'İftira' suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, RTÜK'ten program kayıtlarını isteyerek bilirkişi aracılığıyla deşifresini yaptırmıştı.
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