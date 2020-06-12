Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 12 Haziran Cuma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 41.013 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 1.195 kişiye tanı konuldu.Son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybederken 1.242 kişi sağlığına kavuştu.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.'' ifadelerini kullandı.