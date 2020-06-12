Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 12 Haziran Cuma
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Bakan Koca'nın paylaştığı tabloya göre bugün 41.013 kişiye Kovid-19 testi yapıldı 1.195 kişiye tanı konuldu.Son 24 saatte 15 kişi hayatını kaybederken 1.242 kişi sağlığına kavuştu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım.'' ifadelerini kullandı.
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/RteI0GjoDD— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 12, 2020
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