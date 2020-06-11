11 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Diyarbakır'da PKK'nın sözde 'zindan' yapılanmasına darbe

’da terör örgütü /’nın sözde 'zindan' yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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PKK'NIN SÖZDE 'ZİNDAN' YAPILANMASINA DARBE

Terör örgütü 'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

22 GÖZALTI VAR

PKK/ terör örgütünün sözde zindan yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon yapılanması ile ilgili sorumlu, üye olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen şahıslara yönelik, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Haziran Diyarbakır merkezli toplam 2 ilde 36 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet yarı otomatik tüfek ve buna ait 51 adet fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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