11 Haziran 2020, Perşembe
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan öğretmenlere mesaj: Tüm imkânlarımızla yanınızdayız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'ndeki meslektaşlarıyla buluşmasında, "Öğretmen arkadaşlarımın hizmet içi eğitimde bu kadar talepkâr olması beni çok mutlu ediyor. Yüzbinlerce öğretmenimizin talepleri, önerileri var" dedi. "Öğretmen arkadaşlarımın hizmet içi eğitimde bu kadar talepkâr olması beni çok mutlu ediyor. Yüzbinlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talepleri, önerileri var. Sizler 'şöyle bir şey olabilir mi?' dediğiniz anda ben ne söyleyeceğinizi bile duymadan 'olabilir' demek istiyorum. Tüm imkânlarımızla yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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BAKAN SELÇUK: TÜM İMKÂNLARIMIZLA YANINIZDAYIZ

, salgın döneminde video konferans yöntemiyle sürdürülen '' kapsamında 'nde görev yapan eğitimciler ile bir araya geldi. Selçuk, burada yaptığı konuşmasında, öğretmenlerin sorunlarını, çözümlerini ve önerilerini dinlemekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Selçuk, uzaktan eğitim sürecine ilişkin ise, "Bir yerde başarı varsa ekibindir. Yaptığınız işler bir tek Bakanın şahsi gücüyle olacak işler değil. Ne yaptıysak hep beraber yaptık. Bu görevi beraber omuzladık" dedi.

'TÜM İMKANLARIMIZLA YANINIZDAYIZ'
Görüşmede öğretmenler, evde geçirilen günlerin anlamında da çok verimli olduğunu, yeni şeyler öğrenmek için fırsat bulduklarını anlattı. Eğitimin merkezinde her zaman öğretmenlerin olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk "Öğretmen arkadaşlarımın hizmet içi eğitimde bu kadar talepkâr olması beni çok mutlu ediyor. Yüzbinlerce öğretmenimizin mesleki gelişim talepleri, önerileri var. Sizler 'şöyle bir şey olabilir mi?' dediğiniz anda ben ne söyleyeceğinizi bile duymadan 'olabilir' demek istiyorum. Tüm imkânlarımızla yanınızdayız" ifadelerini kullandı.



ŞEHİT AYBÜKE ÖĞRETMEN UNUTULMADI
Buluşmada 3 yıl önce ilk görev yeri Kozluk'da terör saldırısında şehit düşen öğretmen da unutulmadı. Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümünden bir gün sonra gerçekleşen buluşmada, 'Mağusa Limanı' türküsü müzik öğretmeni Erdoğan Şahinoğlu'nun bağlama, iki oğlunun da gitar ve ney icrası eşliğinde seslendirildi. Aybüke Yalçın'ın Batman'da birlikte görev yaptığı arkadaşı Tuğçe Topaloğlu, türküyü dinlemenin çok zor olduğunu belirtirken, arkadaşının hatırasını yaşatan herkese teşekkür etti. Bakan Selçuk ise, sevenleri sayesinde Aybüke Yalçın'ın hiç unutulmayacağını ifade ederek, tüm şehitlere bir kez daha Allah'tan rahmet diledi.

İŞARET DİLİYLE 'SİZİ ÇOK SEVİYORUZ' DEDİLER
Buluşmaya öğrencileriyle birlikte katılan Ferahnaz Sapmaz, çocuklarıyla bağının hiç kopmadığını söyledi. Çocuklar, kendisi de işaret dili öğrenen ve herkese bu yönde tavsiyelerde bulunan Bakan Selçuk'a işaret diliyle "Biz sizi çok seviyoruz öğretmenim" dediler. Meral Atilla, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na hazırlanan kızının, Bakan Selçuk için yaptığı keki ekrandan ikram ederken, Nurşen Çetinkaya, 3'üncü sınıf öğrenciler tarafından yazılan Bakan Selçuk'a yazılan mektupları okudu.

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