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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dijital farkındalık mesajı

Son dakika haberleri... Başkan , resmi Twitter hesabından '' paylaşımında bulundu. mesajında, "Milletimizin desteğiyle güçlü bir dijital farkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız" ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DİJİTAL FARKINDALIK MESAJI

sosyal medya hesabından "" paylaşımı yaptı.

Başkan Tayyip Erdoğan, Dijital Farkındalık etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız" ifadelerini kullandı.

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