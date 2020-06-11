Son dakika: Başkan Erdoğan'dan dijital farkındalık mesajı

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından "dijital farkındalık" paylaşımı yaptı.



Başkan Tayyip Erdoğan, Dijital Farkındalık etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 10, 2020