Başkan Erdoğan 1 Temmuz’da açılacağını duyurmuştu! Düğün salonlarına yoğun talep
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Temmuz’da düğün salonlarının açılacağını açıklamasının ardından düğün salonlarında ve gelinlikçilerde yoğunluk başladı. Düğün yapacak olan vatandaşlar düğün salonlarının ve gelinlikçilerin yolunu tuttu.
Başkan Erdoğan, korona virüsle mücadelede normalleşme adımları kapsamında 1 Temmuz tarihinde düğün salonlarının açılacağını duyurdu. Evlenecek çiftler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından düğün salonları ile gelinlikçilerin yolunu tuttu. Düğün salonlarını ve gelinlikçileri aramaya başlayan çiftler, düğün için gün almaya başladı. Birçok çift, korona virüs pandemisi sebebiyle düğün salonlarının açılmasını bekliyordu.
Sultanbeyli'de düğün salonu işleten Osman Barit, açıklamanın ardından düğün salonu talepleri için telefon trafiği yaşadığını belirtti. Barit, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bizlerde heyecan oluşturdu. Bunun üzerine maske, dezenfektan, temizlik ve hijyen çalışmalarını hızla tamamladık" diyerek, 1 Temmuz'u beklediklerini ifade etti.
"GELİN ADAYLARINI BEKLİYORUZ"
Gelinlik mağazası işletmecisi Büşra Ayıktı da, 1 Temmuz'dan itibaren düğün salonların açılması haberinin ardından yoğunluk başladığını söyledi. Korona virüs önlemleri çerçevesinde gelinliklere maskeler tak��ldığını; müşterilerini pandemi önlemlerine göre ağırladıklarını söyleyen Ayıktı, gelin adaylarını beklediklerini ifade etti.
Gelinlikçi Binnur Çiçekçi de, Erdoğan'ın 1 Temmuz'da düğün salonlarının açılacağını açıklamasının ardından gelin adayları ile birlikte heyecan yaşadıklarını söyledi. Gelinliklere yoğun bir talep olduğunu belirten Çiçekçi, gelin adaylarını beklediklerini kaydetti.
İSTANBUL'DA BİN 150 DÜĞÜN SALONU VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü yaptığı açıklamada, nikah salonlarının 15 Haziran'dan, düğün salonlarının da 1 Temmuz'dan itibaren belirli kurallar çerçevesinde hizmet vermeye başlayabileceklerini açıklamıştı. İstanbul'da yaklaşık bin 150 düğün salonu bulunuyor.
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