11 Haziran 2020, Perşembe
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Son dakika: Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 15 Haziran itibarıyla o ülkelere uçuşlar başlıyor

Son dakika haberi... Karaismailoglu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü başlatılmış olup itibarıyla risksiz ülkelerle tarifeli uçuş operasyonları başlayacaktır"

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2020 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020
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15 HAZİRAN İTİBARIYLA O ÜLKELERE UÇUŞLAR BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Yurt dışı uçuşlar kontrollü olarak başlatılmış olup itibarı ile belirlenmiş risksiz ülkelerle tüm tedbirler alınarak tarifeli uçuş operasyonlarımız başlayacaktır."

detaylar gelecek...

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