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Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?

Düğün salonları nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belirlendi mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla düğün salonlarının faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Düğün için gün sayan çiftler için müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan, düğün salonlarının belirlenen kurallara göe 1 Temmuz'da açılacağını söyledi. Peki, düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.06.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 12:20
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Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Düğün salonu kuralları nasıl olacak? Evlilik hazırlığında olan çiftler düğün salonlarının hangi tarihte açılacağını merak ediyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düğün salonlarının 1 Temmuz'da belirlenen kurallar dahilinde açılacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından düğün salonlarında kuralların nasıl olacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? İşte merak edilenler...

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Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?

DÜĞÜN SALONU KURALLARI NASIL OLACAK?

Düğün salonları 1 Temmuz'da yeniden hizmet vermeye başlayacak. Düğün salonları ile ilgili genelge henüz yayınlanmadı. Düğün salonlarında uygulanacak kurallar, yayımlanacak genelge ile belli olacak. Konu ile ilgili detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?

EVLENECEK ÇİFTLER DÜĞÜN İÇİN GÜN ALMAYA BAŞLADI

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 3 aydır kapalı olan düğün salonlarının 1 Temmuz'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun olarak açılması kararının hem sektörü hem evlenecek çiftleri memnun ettiğini söyledi.

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Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?

Sönmez, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları ilgiyle takip ettiklerini belirtti.

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Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda düğün salonlarıyla ilgili alınan kararın kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Sönmez, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yakın tarihte düğün salonlarıyla ilgili bir mektup yazmıştım. Bu mektubun ardından cumhurbaşkanımız sesimizi duydu. 3 aydır kapalı olan düğün salonlarında yeniden düğün yapılması için izin çıkması bu sektörden ekmek yiyen herkesi ve evlenecek çiftleri çok mutlu etti." diye konuştu.