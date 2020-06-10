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Düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı?
Düğün salonları nasıl olacak? Düğün salonu kuralları belirlendi mi? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında 16 Mart itibarıyla düğün salonlarının faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Düğün için gün sayan çiftler için müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan, düğün salonlarının belirlenen kurallara göe 1 Temmuz'da açılacağını söyledi. Peki, düğün salonu şartları kuralları nasıl olacak? 1 Temmuz düğün salonları ile ilgili genelge yayımlandı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.06.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 10.06.2020 12:20
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