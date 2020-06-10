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CHP'li vekillerden TBMM'de rezalet: Çalışmaları engellemek için kabinden çıkmadılar

çalışmalarını engellemek adına 'li milletvekillerinin kabinde uzun süre beklemeleri ve telefon görüşmeleri yapmaları, Meclis'te tartışmalara neden oldu. Ravza Kavakçı'nın hesabından paylaştığı video tepkileri de beraberinde getirdi..

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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CHP'Lİ VEKİLLERDEN TBMM'DE REZALET: ÇALIŞMALARI ENGELLEMEK İÇİN KABİNDEN ÇIKMADILAR

çalışmalarını engellemek adına 'li milletvekillerinin kabinde uzun süre beklemeleri ve telefon görüşmeleri yapmaları, Meclis'te tartışmalara neden oldu. Ravza Kavakçı'nın hesabından paylaştığı video tepkileri de beraberinde getirdi.

ADETA SAKLAMBAÇ OYNUYORLAR
Kavakçı, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "An itibarıyla TBMM Genel Kurulunda Sayıştay için üye seçimi esnasında CHP'li milletvekiller Meclisi çalıştırmamak için oy kabinlerine girip cep telefonu ile konuşma yapıyor, adeta saklambaç oynuyor. Twitter'da uzun video paylaşılamadığı için hepsini paylaşamıyoruz. Üzücü.." açıklamasında bulundu.

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