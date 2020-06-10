CHP'li vekillerden TBMM'de rezalet: Çalışmaları engellemek için kabinden çıkmadılar

TBMM çalışmalarını engellemek adına CHP'li milletvekillerinin kabinde uzun süre beklemeleri ve telefon görüşmeleri yapmaları, Meclis'te tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı video tepkileri de beraberinde getirdi.

ADETA SAKLAMBAÇ OYNUYORLAR

Kavakçı, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, "An itibarıyla TBMM Genel Kurulunda Sayıştay için üye seçimi esnasında CHP'li milletvekiller Meclisi çalıştırmamak için oy kabinlerine girip cep telefonu ile konuşma yapıyor, adeta saklambaç oynuyor. Twitter'da uzun video paylaşılamadığı için hepsini paylaşamıyoruz. Üzücü.." açıklamasında bulundu.