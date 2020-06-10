10 Haziran 2020, Çarşamba
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Londra'da yapılan operasyonla ayrılan ikizlerin babası duygulandırdı: Bizim öyle bir lüksümüz yok

'da kafaları yapışık halde dünyaya gelen siyam ikizleri, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 'nin başkenti 'da yapılan operasyonla birbirinden ayrıldı. İkizler gece saatlerinde 'ye dönecek. Çocuklarının siyam ikizi olacağının anlaşılmasının ardından kendilerine kürtaj seçeneğinin sunulduğunu belirten , "Bu canı Allah verdiği için bizim öyle bir lüksümüz yok." diyerek bunu reddettiklerini söyledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.06.2020
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LONDRA'DA YAPILAN OPERASYONLA AYRILAN İKİZLERİN BABASI DUYGULANDIRDI

'da kafaları yapışık halde dünyaya geldikten sonra 'nin başkenti 'da operasyonla birbirinden ayrılan ikizler gece saatlerinde 'ye dönecek.

Derman ve Yiğit adlı ikizlerin babası , yaptığı açıklamada, başarılı geçen operasyonun ardından Türkiye'ye sağlıklı çocuklarla dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Kalbimiz doğruydu, hiçbir zaman kalbimizi bozmadık." ifadesini kullanan Evrensel, "Çocuklarımızın sağlığından, yaşamından şüphe duymadık. Allah da bizi boşa çıkartmadı şükürler olsun. Sağ salim Türkiye'mize döneceğiz inşallah." dedi.

İkizlerin Türkiye'de kısa bir süre fizik tedavi göreceğini belirten baba Evrensel, bunun ardından normal yaşamlarına dönmeyi ümit ettiklerini kaydetti.

BİZİM ÖYLE BİR LÜKSÜMÜZ YOK
Çocuklarının siyam ikizi olacağının anlaşılmasının ardından kendilerine kürtaj seçeneğinin sunulduğunu belirten Ömer Evrensel, "Bu canı Allah verdiği için bizim öyle bir lüksümüz yok." diyerek bunu reddettiklerini söyledi.

"Ameliyat olsa da olmasa da bu şekilde yaşamaya kendimizi hazırlamıştık." diyen Evrensel, "Ama Allah bize bir çare, bir yol gösterdi. Şükürler olsun ayrıldılar, sağlıklılar." ifadesini kullandı.

Başkan 'ın eşi 'ın kendilerini 'da hastanede ziyaret ettiğini ve ardından da desteğini sürdürdüğünü anlatan Evrensel, bu konudaki minnettarlığını da dile getirdi.

OPERASYON
Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık ikizleri, Antalya'nın Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya geldi.

Antalya'da ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi gören, kafaları yapışık olduğu için zorlu bir yaşam mücadelesi veren siyam ikizlerinin hikayesini Anadolu Ajansının (AA) haberleştirmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı devreye girdi.

Benzer ameliyatların gerçekleştirildiği İngiltere'deki Great Ormond Street Hastanesi yetkilileri de AA muhabiri aracılığıyla aileyle irtibat kurdu. İngiltere'deki ameliyatı gerçekleştirecek ekip ile Türk doktorlar aileyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, ait ambulans uçakla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürüldü.

Aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 hekimin yer aldığı ekip, 3 büyük operasyon gerçekleştirdi. Yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit'e hastanede bir süre tedavi uygulandı.

Evrensel ailesi, bu gece Londra'nın Luton Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Türkiye'ye hareket edecek.

Başkan Erdoğan yapışık ikizlerle ilgili güzel haberi verdi: Çarşamba günü geliyorlar BAŞKAN ERDOĞAN YAPIŞIK İKİZLERLE İLGİLİ GÜZEL HABERİ VERDİ: ÇARŞAMBA GÜNÜ GELİYORLAR

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