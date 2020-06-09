09 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem

Son dakika haberi... 'in Menderes ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir meydana geldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.06.2020
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İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM
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