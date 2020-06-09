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Son dakika: Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre 'nın Maluku eyaletinde 6 büyüklüğünde meydana geldi. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2020 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020
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ENDONEZYA'DA 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı 'nın 126 kilometre güneybatı açıkları olan depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

sonrası tsunami alarmı verilmedi.

Maluku eyaletinin başkenti Ambon'da, 26 Eylül 2019'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 39 kişi hayatını kaybetmişti.

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