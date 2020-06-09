ÖSYM son dakika: DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar? 2020 DGS sınav tarihi ne zaman?

Son dakika haberi... DGS başvuru nasıl yapılır? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) başvuruları başlıyor. Önlisans programlarından mezun olan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmeleri için gerçekleştirilen DGS için hazırlıklar sürüyor. ÖSYM'nin takvimine göre, 2020 DGS başvuruları bugün başlıyor. Peki, 2020 DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı? DGS başvuru nasıl yapılır? DGS sınav ücreti ne kadar? 2020 DGS sınav tarihi ne zaman? İşte cevaplar...

DGS BAŞVURU KILAVUZU 2020

DGS başvuru kılavuzu yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak başvuru kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

2020 DGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2020 DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 DGS başvuruları 9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.

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