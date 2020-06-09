Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Aybüke Yalçın mesajı
Başkan Erdoğan, Twitter mesajında "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan anlamlı bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum." ifadelerini kullandı
PKK'DAN KALLEŞ SALDIRI
Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen silahlı saldırıda karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni 22 yaşındaki Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralandı.
Yalçın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit oldu.
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