MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde eve tuzaklanan EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı eve tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP'nin METİ timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP, çevre güvenliği alınarak Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timlerimiz (METİ) tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.