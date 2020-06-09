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MSB duyurdu: Barış Pınarı bölgesinde eve tuzaklanan EYP imha edildi

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Giriş: 09.06.2020 12:44
Güncelleme:09.06.2020 13:52
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı eve tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP'nin METİ timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG'li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP, çevre güvenliği alınarak Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timlerimiz (METİ) tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.

MSB duyurdu: Eve tuzaklanan EYP imha edildi
MSB duyurdu: Eve tuzaklanan EYP imha edildi
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