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Bakan Koca’nın uyarısına rağmen İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Şehir magandaları terör estirdi | Video

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Giriş: 08.06.2020 10:23
Güncelleme:08.06.2020 10:32
Gece yarısı megakent İstanbul’da asker eğlencesi için yapılan konvoyda yaşananlar bu kadarına da pes dedirtti. Araçlar seyir halindeyken pencerelere oturan kişiler hem kendilerini hem de seyir halinde ki diğer sürücü ve yolcuları tehlikeye attı.

D-100 Karayolunda seyir halindeyken görüntülenen tehlikeli konvoy Ataşehir, İnönü Mahallesinde bir ara sokakta son buldu. Konvoydaki otomobillerden bazıları trafiği tehlikeye sokacak hareketler yaparak seyir halindeyken bazı araçlarda pencereye oturan vatandaşlar kendi canlarını ve trafikteki diğer sürücülerle yolcuları hiçe sayarak eğlendi. O anların kaydedildiğini fark etmeyen sürücüler bazı anlarda otomobilleri durdururken vatandaşlar yola inerek oyunlar oynadı. İnönü Mahallesinde son bulan tehlikeli yolculukta yürekler ağza geldi.

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