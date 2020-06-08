Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlere operasyon!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın ve EYP'lerin tespiti ve imhasına devam ediyor.
Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde iki girişli, 30-35 metre uzunluğunda ve teröristlerce yaşam alanı olarak kullanılan mağara tespit edildi.
Mağaradaki arama tarama faaliyetlerinde bulunan 266 dragunov mühimmatı ve bir EYP imha edildi.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Yunan çıldıracak! "Türkiye karşısında şansınız yok"
- TBMM Başkanı Şentop A Haber'de soruları yanıtladı
- Ayasofya cami olacak mı? Danıştay'a flaş başvuru
- Türkiye Libya'da petrol arayacak! 7 alan belirlendi
- Van merkezli FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
- İP'li Türkkan'ın iddialarına bakanlıktan flaş yanıt
- Başkan Erdoğan açıkladı! Eğlence mekanları...
- Altuğ Verdi suikastının yeni detayları ortaya çıktı
- CHP'li belediye terör zanlısına ihale verdi
- "Pes" dedirten görüntüler sonrası polis harekete geçti
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Eğlence yerleri ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan'dan eğlence mekanları ile ilgili açıklama
- Son dakika: 18 yaş altı yasak ne zaman bitiyor? 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
- BİM 9 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu: Atıştırmalık ürünler salı gününe damga vuracak! İşte güncel liste
- Milyonları ilgilendiriyor! Konut kredisi, taşıt kredisi, tatil kredisi aylık ödeme tutarı ne kadar? Tüm detaylar...
- Milyonlar bu habere kilitlendi! Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteği uzayacak mı? İşten çıkarma yasağı...
- Detaylar belli oldu! Dış hat uçuşlar ne zaman başlayacak? 2020 yurt dışı uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Son dakika: Mayıs ayı ücretsiz izin maaşları ne zaman yatacak? 2020 Nakdi ücret desteği uzayacak mı?
- Çiftçilere müjde! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi desteği nasıl alınır? Destek hangi illerde olacak?
- DGS başvuru kılavuzu 2020 yayımlandı mı? DGS başvuru ne zaman, nasıl yapılır? DGS sınav tarihi ne zaman?
- Son dakika: YKS ertelenecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 YKS ne zaman, ayın kaçında?
- 0,64-0,74 konut kredisi hesaplama: 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank ev kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Heyecanlı bekleyiş sürüyor! KPSS 2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığ�� tercih atama sonuçları ne zaman açıklanacak?