08 Haziran 2020, Pazartesi
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Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlere operasyon!

(MSB), Hakkari'nin ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.06.2020
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ÇUKURCA'DA PKK'YA OPERASYON! TESPİT EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın ve EYP'lerin tespiti ve imhasına devam ediyor.

'da yapılan arama tarama faaliyetinde iki girişli, 30-35 metre uzunluğunda ve teröristlerce yaşam alanı olarak kullanılan mağara tespit edildi.

Mağaradaki arama tarama faaliyetlerinde bulunan 266 dragunov mühimmatı ve bir EYP imha edildi.

Hakkari Çukurca'da PKK'lı teröristlere operasyon | Video HAKKARİ ÇUKURCA'DA PKK'LI TERÖRİSTLERE OPERASYON | VİDEO

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