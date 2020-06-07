07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 2'si ödülle aranan 10 terörist etkisiz hale getirildi

2'si ödülle aranan 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü 'ya Tunceli'de 1 ay boyunca nefes aldırmadı. Mehmetçik, son 1 aydır Tunceli'de yaptığı operasyonlarda 2'si ödülle aranan 10 teröristi etkisiz hale getirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
2'Sİ ÖDÜLLE ARANAN 10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Tunceli'nin Ovacık kırsalında 1 ay önce başlatılan bahar operasyonunda son bir hafta içinde etkisiz hale getirilen 6 teröristle toplam sayı 10'a yükseldi.

PKK'YA GÖZ AÇTIRILMADI

Valilikten yapılan açıklamada, "31 Mayıs'ta kırsalında, İl Jandarma Komutanlığımızca Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Devam eden operasyonda bugün yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Böylelikle bugün ele geçirilen teröristlerle birlikte Tunceli Ovacık kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir.Teröristlerle birlikte,2 adet M-16 , 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 3 adet El Bombası, 1 adet büyük telsiz ile çok sayıda mühimmat ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir." denildi.

2'Sİ 1 MİLYON 500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Kent kırsalında başlatılan bahar operasyonlarında son bir ayda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

6 teröristin dışında, 5 gün öncede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler, Ovacık kırsalında yaptığı başarılı operasyonda 'nın terör arananlar listesinde 1 milyon ödüllü Turuncu kategoride olan TKP/ML'li terörist Şerzan kod adlı Hasan Ataş'ı etkisiz hale getirmişti.

6 Mayıs'ta ise 3 terörist etkisiz hale getirilmiş içlerinden Mahsun Kod adlı Mehmet Fatih Demir isimli teröristin İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 500 bin TL ödüllü gri kategoride olduğu ortaya çıkmıştı.

Operasyonları sürdüren timlerin çok az sayıda kalan teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi için kırsalda operasyonlarına aralıksız devam edeceği kaydedildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA