Bakalım Trump da “Antifa” ile PKK arasındaki ilişkiyi görecek mi?

Dilerim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eline fırsat geçer ve ABD Başkanı Trump'a "Antifa"nın ne olduğunu yüz yüze anlatır. Bu işi önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yapmış.



Gerçek yüzü

Altun Amerika'yı birbirine katan protestoları örgütlediği belirtilen Antifa ile ilgili olarak "Suriye'deki terörist gruplarla iş birliği içinde dünya çapında şiddetli saldırılar gerçekleştiren Antifa'nın gerçek yüzünü gördük." ifadelerini kullanmış.



İlginç video

Antifa'nın barışçıl gösterilerden çıkar sağlamak için kaos çıkardığından bahsedilen ve İletim Başkanlığı'nca hazırlanan videoda, Ankara'nın "radikal sol" ve "anarşist" olarak bilinen bu örgütün NATO müttefiki ABD'deki "yıkıcı eylemlerinden" ve "Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör örgütleriyle bağlantısından" büyük endişe duyduğuna işaret ediliyormuş. Antifa'nın, PKK ile aynı ideolojiyi paylaştığı vurgulanan videoda, PKK'nın Suriye kolu YPG'nin ise çok sayıda Antifa üyesini eğittiği belirtiliyormuş.



FETÖ bağlantıları

Trump'a asıl anlatılması gereken ise, Amerika'da işyerlerini yağmalamayı demokratik gösteri olarak sunanların arasında FETÖ müritlerinin de bulunduğunun hatırlatılmasıdır. Bu müritlerin Türkiye'deki uzantılarının 15 Temmuz 2016'da kentleri ateşe verip bombalara boğduğu ve sivil ölümlerine yol açtıkları da anlatılmalıdır. Bu arada Amerika'dan iki yağma haberi geldi. Bu yağmaların hedefinde Türkler olduğu için, FETÖ bağlantısı yolundaki kuşkumuzu alevlendirdi...



Kaliforniya

Yağmacılar, Türk işletmeci Salih Kılıç'ın Kaliforniya'daki tütün mamülleri satan dükkanında, deyim yerindeyse taş taş üzerinde bırakmadı. Büyük hasar oluşan dükkan, koronavirüs nedeniyle uzun zaman kapalı kalmış ve yeniden hizmete geçmeyi bekliyordu



New Jersey

Yağmacıların hedefi olan bir başka dükkan da Eczacı Mehmet Bülent Uğur'un New Jersey'deki eczanesiydi. Kapıyı kırarak giriş yapan yağmacılar yazar kasayı yerinden söktü, raflardaki ilaçları aldı. O anlarda eczanenin güvenlik kameraları kayıttaydı. Maskeli ve kapüşonlu yağmacılar, buldukları poşet ve kolilere ilaçları doldurdu. Dükkana büyük maddi zarar verdi.

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