23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
23.03.2020

Ayasofya tarihinde bir ilk! Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı | Video

Müzisyen Emre Yücelen, yaklaşık bin 500 yıllık tarihe sahip Ayasofya Müzesi tarihinde ilk kez, çıplak sesle okunmuş akustik test kayıtları gerçekleştirdi.

Ayasofya Müzesi Müdürü Hayrullah Cengiz'in özel izni ile yapılan akustik testi çalışmalarında, ses ve görüntü kayıtları alınırken Ayasofya'da akustiğin bozulmaması için çekim süresince çalışanların Ayasofya içinde bulunmasına izin verilmedi.

Toplam sekiz kamera ve ses kayıt cihazları ile eş zamanlı yapılan kayıtlarda; Ayasofya'nın ses akustiği, ilk kez kayıt altına alınmış oldu. Akustik testi çalışması için, Büyük Ayasofya Cami İmamı Önder Soy ve Büyük Ayasofya Cami Müezzini Ahmet Toraman tarafından Ayasofya kubbesi altında ikili ezan, müezzin mahfilinde saba makamı ezan, mihrapta Fetih ve Nasr sureleri hiçbir ses sistemi desteği olmadan, çıplak ses ile okundu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ayasofya tarihinde bir ilk! Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı | Video
Ayasofya tarihinde bir ilk! Çıplak sesle okunmuş akustik test kaydı yapıldı | Video
Kanser hastalarına koronavirüs uyarısı!
Kanser hastalarına koronavirüs uyarısı!
“Koronavirüs düğümü” bu isimde saklı!
“Koronavirüs düğümü” bu isimde saklı!
İtalyan gazeteciden koronavirüs itirafı!
İtalyan gazeteciden koronavirüs itirafı!
Bakan Soylu süre verip uyardı: Fabrikalarına el koyarız
Bakan Soylu süre verip uyardı: Fabrikalarına el koyarız
Can Ataklı'dan küstah sözler! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kustu
Can Ataklı'dan küstah sözler! Başörtülü öğretmen üzerinden nefret kustu
Bakanlıktan “korona” açıklaması: Tespit edildi
Bakanlıktan “korona” açıklaması: Tespit edildi
Özel sağlık sigortaları koronayı kapsıyor mu?
Özel sağlık sigortaları koronayı kapsıyor mu?
192 ülke 15 bin ölüm! Koronavirüs...
192 ülke 15 bin ölüm! Koronavirüs...
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu’na taziye telefonu
Ender Saraç açıkladı! Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?
Ender Saraç açıkladı! Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir?
Bakan Gül'den korona tedbirleri hakkında flaş açıklamalar
Bakan Gül'den korona tedbirleri hakkında flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster