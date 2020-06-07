07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Türkiye vatandaşına sahip çıkmaya devam ediyor! Ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi

Türkiye vatandaşına sahip çıkmaya devam ediyor! Ambulans uçakla Bakü'den İstanbul'a getirildi

Son dakika haberi... 'da özofagus (yemek borusu) kanseri teşhisi konan 51 yaşındaki Telat Vargün, 'de tedavi olma isteği üzerine ambulans uçakla Bakü’den ’a getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020
ABONE OL
TÜRKİYE VATANDAŞINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR!

Tedavi olmak için 'nin Bakü Büyükelçiliği'ne başvuru yapan Vargün'ün talebi Türkiye Cumhuriyeti 'na iletildi.

Vargün, Sağlık Bakanlığı'na ait TC-RSB kuyruk numaralı ambulans uçakla Bakü'den alınarak 19.30'da Atatürk Havalimanı'na getirildi.

Bakanlığa ait ambulansa alınan Vargün, tedavisi için Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Türkiye'nin ambulans uçakla Ankara'ya getirdiği Leyla Gülüşken'in babası Emrullah Gülüşken taburcu edildi TÜRKİYE'NİN AMBULANS UÇAKLA ANKARA'YA GETİRDİĞİ LEYLA GÜLÜŞKEN'İN BABASI EMRULLAH GÜLÜŞKEN TABURCU EDİLDİ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA