Kentsel dönüşüm çalışmaları hangi aşamada? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum A Haber'de yanıtladı | VİDEO

Son dakika haberi... Mehmet Karataş'ın konuğu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere gündemdeki konulara değinen Bakan Kurum, "Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Esenler Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret ettik. Bu alanda toplamda 60 bin konutun üretimini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARI HANGİ AŞAMADA?

Kağıthane'deki kentsel dönüşüm noktasında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Esenler Kentsel Dönüşüm alanını ziyaret ettik. Bu alanda toplamda 60 bin konutun üretimini gerçekleştireceğiz ve örnek diyebileceğimiz millet bahçeleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla gerçekten şehircilik anlamında her türlü sosyal alt yapısı olan bir proje olacak.

İlk etapta 15 bin bağımsız bölüm üretiyoruz. 5 bini Esenler bölgemizdeki konutların dönüşümü. 10 bini de çevre ilçelerdeki riskli acil yıkılması gereken diyeceğimiz binaların dönüşümü için yaptığımız konutlar.

Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallemizde kentsel dönüşüme başlamış ancak süreç aşamasında yarım kalmış inşaatlarımız vardı. Orada da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm projelerini ele aldık. 2 bin 800 inşaatını başlattık.

Şu anda da Kağıthane'de incelemeler yapıyoruz. 22 Nisan'da arkamızdaki alanda bir bina göçmüştü. İncelemeler 123 binada tespit çalışması yaptık. 34 bin metrekarelik alanda 745 bağımsız bölümden oluşan gerçekten mahalle kültürünü yansıttığımız az katlı etraftaki eski yapılarla yeni projeyi kıyasladığınızda yaşanabilir sosyal alt yapısı olan bir projeyi gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki ağustos ayında bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.

RİVA DERESİ NEDEN SİYAH AKIYOR?

Riva Deresi'nde yapmış olduğumuz incelemelerde 4 ayrı arıtma tesisi ve bölge üzerindeki fabrika ve işletmeleri 37 ayrı noktada denetim yaptık. Yapmış olduğumuz denetimlerde buradaki kirliliğin yüzde 70'inin arıtma tesisinden paypass edilen sulardan kaynaklandığını gördük. Ve 4 ayrı işletmeye cezalar kestik, hukuki işlemi de başlattık.

29 ilçemizde tüm çevre projelerini takip edeceğiz. Herkesi bu noktada görevine davet ediyoruz. İBB Başkanı'nı da göreve davet ediyoruz. Mevcutta arıtma tesisi yapılmış Sayın Başkan'a teslim edilmiş. Onun görevi o arıtma tesisin işletmek ve atık suları arıtarak Riva Deresi'ne bırakmaktır. Sorumluluğunu yerine getirsin. Sorumluluğu yerine getirmediği takdirde her türlü cezai işlemi yapmakta Bakanlık olarak mükellefiz.

İBB'NİN HALİÇ ALGISI

94 yılında aldığımız ve bugüne getirdiğimiz süreçte İstanbul, yaşanabilir bir şehir haline geldi. Temizlenemez denen Haliç'i, temizledik ve içinde yüzülebilir bir hale getirdik. Neticede Haliç'te ne yaptıysak İstanbul'un diğer ilçelerinde Türkiye'nin diğer şehirlerinde aynı mantıkla çalışıyoruz.

Şu an orayı temiz tutmak da belediyenin yükümlülüğündedir, yapmak durumdadır. Eğer orada da Haliç'in kirlenme noktasında süreç işletilirse biz buna da müsaade etmeyiz. Çünkü vatandaşımızın güvenliği bize emanettir. Biz bu emaneti korumak zorundayız. 'Temel atmama töreni' yapan bir Başkanımız var. Bizim Başkanımıza tavsiyemiz 11 aylık sürecin geriye dönüp baksın. Biz sadece 2 gündür İstanbul'dan kentsel dönüşümden millet bahçesine atık su arıtma tesisine kadar bir sürü projemizi gezdik, yerinde gördük. Biz eğer Bakanlıktan bir destek isterse, destek vermeye hazırız. Ama tavsiyemiz boş laflarla değil icraatla ön plana çıkması, icraat üretmesi. Ve bu noktada İstanbullunun beklediği hizmetleri yapmasını tavsiye ediyoruz.