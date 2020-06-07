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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı

Son dakika haberi... Başkan , Türk edebiyatının önemli isimlerinden ve 'un vefat yıl dönümlerine ilişkin hesabından bir mesaj yayınladı. Erdoğan, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ANMA MESAJI

Başkan , Türk edebiyatının önemli isimlerinden ve 'un vefat yıl dönümlerine ilişkin hesabından bir mesaj yayınladı.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç mesajı |Video SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN CAHİT ZARİFOĞLU VE ABDURRAHİM KARAKOÇ MESAJI |VİDEO

Başkan Erdoğan, "Türk edebiyatının iki müstesna gönül insanı Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u vefatlarının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

PORTRE - Cahit Zarifoğlu 33. ölüm yıl dönümünde anılıyor |Video PORTRE - CAHİT ZARİFOĞLU 33. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜNDE ANILIYOR |VİDEO

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