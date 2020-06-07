07 Haziran 2020, Pazar
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Son dakika: MSB: PKK-YPG'li terörist yaralı yakalandı

Son dakika haberi... () "'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki /'li terörist, komandolarımızca yaralı yakalandı." açıklamasını yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.06.2020 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020
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SON DAKİKA: MSB: PKK-YPG'Lİ TERÖRİST YARALI YAKALANDI

SONDAKİKA HABERİ: () Twitter'dan önemli bir açıklama yaptı.

MSB, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi." bilgisini paylaştı.




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