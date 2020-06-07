Son dakika: MSB: PKK-YPG'li terörist yaralı yakalandı

SONDAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan önemli bir açıklama yaptı.

MSB, "Tel Abyad'da bomba yüklü motosikletiyle masum sivilleri hedef alma hazırlığındaki PKK/YPG'li bir terörist, Komandolarımızca yaralı olarak yakalandı. Teröristin sırt çantasında tuzaklanmış halde bulunan EYP, METİ Timimiz tarafından imha edildi." bilgisini paylaştı.









