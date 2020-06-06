06 Haziran 2020, Cumartesi
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Baba kızını yurt dışına çıkarıp “töre” diye katletti sonra Türkiye’ye gelip kayıp başvurusu yaptı

Kızıltepe’de 17 yaşındaki genç kızını töreye aykırı hareket ettiği gerekçesiyle kaçırıp öldüren baba ve iki akrabası, ’ye döndüğünde kızları için savcılığa başvurarak kayıp dediler. Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı yıllar sonra cinayeti aydınlattı. Sabah’tan ’ın haberine göre; tutuklanarak cezaevine gönderilen genç kızın babası ve iki akrabası hakkında ağırlaştırılmış istemiyle dava açıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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Kızıltepe'de 17 yaşındaki A.Ç., 2012 yılında tanıştığı bir erkek şahıs tarafından evlenmek vaadiyle kandırıldı. , ailesinin bu duruma karşı çıkacağını bildiği için ilişkisini gizlemeye çalıştı. Evlenme kararı aldığını ailesine söylediğinde ailesi tarafından öldürülebileceğini belirten genç kız bir de savcılığa başvurdu. A.Ç., şikayeti ardından kız sığınma evine yerleştirildi. 1 ay burada kaldıktan sonra kendi isteği ile mahkemece babasına teslim edilen genç kız, sonrasında babası ve diğer kardeşleri ile birlikte yurt dışında yaşamaya başladı.

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