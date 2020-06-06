Baba kızını yurt dışına çıkarıp “töre” diye katletti sonra Türkiye’ye gelip kayıp başvurusu yaptı

Mardin Kızıltepe'de 17 yaşındaki A.Ç., 2012 yılında tanıştığı bir erkek şahıs tarafından evlenmek vaadiyle kandırıldı. Genç kız, ailesinin bu duruma karşı çıkacağını bildiği için ilişkisini gizlemeye çalıştı. Evlenme kararı aldığını ailesine söylediğinde ailesi tarafından öldürülebileceğini belirten genç kız bir de savcılığa başvurdu. A.Ç., şikayeti ardından kız sığınma evine yerleştirildi. 1 ay burada kaldıktan sonra kendi isteği ile mahkemece babasına teslim edilen genç kız, sonrasında babası ve diğer kardeşleri ile birlikte yurt dışında yaşamaya başladı.