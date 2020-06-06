06 Haziran 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 6 Haziran Cumartesi

Son dakika haberi... , Twitter'dan 'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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BAKAN KOCA SON VAKA SAYISINI AÇIKLADI

'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; son 24 saatte 35 bin 846 test yapıldı. 878 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybederken, 1922 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 303 bin 258, toplam vaka sayısı 169 bin 218, toplam vefat sayısı 4 bin 669, toplam yoğun bakım hasta sayısı 591, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 264, toplam iyileşen hasta sayısı 135 bin 322 oldu.

'VAKALARIN YÜZDE 80'İ İYİLEŞTİ'
Bakan Fahrettin Koca, verilere ilişkin, "Toplam vakaların yüzde 80'i iyileşti. Yeni iyileşen hasta sayımız 2 bine yakın. Pozitif tanı konan hastaların büyük kısmı hastalığı belirtisiz ve evde geçiriyor. 81 ilimizde Covid-19 sebebiyle dün yatan hasta sayısı 41. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur" değerlendirmesinde bulundu.

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