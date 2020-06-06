06 Haziran 2020, Cumartesi
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Sağlık Bakanı Koca fotoğrafını paylaşıp uyarmıştı! O isim konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım

'nın hesabında paylaştığı fotoğraftaki maskeyi gözüne takarak otobüste yolculuk yapan kişinin (27) olduğu ortaya çıktı. Tatlı, "Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım." dedi.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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BAKAN KOCA FOTOĞRAFINI PAYLAŞIP UYARMIŞTI! O İSİM KONUŞTU

'nın, 4 Haziran'da hesabından "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim" notu ile maskeyi gözüne takmış ve otobüste yolculuk eden bir gencin fotoğrafını paylaştı.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'nın maske uyarısı yaptığı o genç konuştu |Video SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA'NIN MASKE UYARISI YAPTIĞI O GENÇ KONUŞTU |VİDEO

Sosyal medyada gündem olan paylaşımın ardından o kişinin 'in Toroslar ilçesinde market işleten 1 çocuk babası olduğu ortaya çıktı.,

Hamza Tatlı, "Günde 19 saat çalışıyorum ve çok yoruluyorum. Cam kenarında otururken gözüme güneş gelince bir anlık refleksle maskeyle gözünü kapattım. Otobüse binerken maskem ağzımdaydı. Yaptığım doğru bir davranış değil biliyorum" dedi.

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