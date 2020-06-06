06 Haziran 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li meclis üyesi küfür makinesi çıktı! Dila Koyurga'nın küfürlü tweetleri saymakla bitmiyor

CHP'li meclis üyesi küfür makinesi çıktı! Dila Koyurga'nın küfürlü tweetleri saymakla bitmiyor

hesabı üzerinden Başkan 'a ağza alınmayacak küfürler ederek, darbe çağrısı yapan 'li meclis üyesi 'nın yeni tweetleri ortaya çıktı. "Yatarak bir fahişeler, bir de Fener kazanır" diye tweet atan Koyurga'nın başka bir tweetinde ise "Ben öğretmen olsam öğrencilerimin e-okul fotoğraflarına bakar gülerdim. Mala bak. Tipini s...Otur sıfır" diye yazdığı görüldü. Koyurga'nın ortaya çıkan yeni tweetleri 'ahlaksızsındila' başlığıyla Twitter'da (TT) yani popüler başlıkları arasında yer aldı. Sabah Gazetesinden 'ın özel haberine ilişkin detaylar...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020
ABONE OL
CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ KÜFÜR MAKİNESİ ÇIKTI! DİLA KOYURGA'NIN KÜFÜRLÜ TWEETLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

hesabı üzerinden 'a defalarca ağır küfür ve hakaretler ederek, açık biçimde darbe tehdidinde bulunan 'li meclis üyesi geçtiğimiz günlerde gözaltında alınmıştı. CHP, Karabağlar Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri olan Koyurga'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler içeren paylaşımları ortaya çıkmasının ardından Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. 'liler de bu duruma büyük tepki gösterirken, Koyurga 2013 yılında attığı tweetleri gelen tepkiler üzerine silmişti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Koyurga, konutunu terk etmemek şartı konularak adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

YATARAK BİR FAHİŞELER BİR DE FENER KAZANIR

CHP'li Koyurga'nın 2014 yılında Spor Kulübü'ne yönelik "Yatarak bir fahişeler bir de Fener kazanır", "Bence şu an Fener kesinlikle hak ettiği muameleyi görüyor", "Lağım kokusuna alışmış burunlara naftalin kokusu ağır gelir" şeklinde tweetler attığı ortaya çıktı. Ayrıca Koyurga'nın öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği de aşağılayarak, "Ben öğretmen olsam sürekli öğrencilerimin e-okul fotoğraflarına bakar gülerdim. Mala bak. Tipini s...Otur sıfır" diye yazdığı görüldü. Koyurga'nın ortaya çıkan yeni tweetleri 'ahlaksızsındila' başlığıyla Twitter'da (TT) yani popüler başlıkları arasında yer aldı.

ŞANLI FENERBAHÇE'YE HAKARET

AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadri İnan, "Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza , hem de Şanlı Fenerbahçe camiamıza büyük hakaretlerde bulunan bu kişi CHP Karabağlar Belediye Meclis Üyesi ve İl Başkan Yardımcısı. Yazıklar olsun! İşlem yapmayanlar da bu rezilliğe ortaktır" diye tepkisini dile getirirken, AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, "Edep aklın suretidir! Bu akıl, ne kendine ne hanesine ne memlekete fayda sağlar. Çürümüş bir ahlakla yol alacağını sananlar ve bu edepsizliğe destek verenlerin durumun vahameti ile yüzleşmeye de yüzleri yok. Çok acı!" diye tweet attı.

CEYHAN TORLAK - SABAH

Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında karar verildi SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN CHP'Lİ DİLA KOYURGA HAKKINDA KARAR VERİLDİ
Son dakika: CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga gözaltında! Başkan Erdoğan'a hakaret etmişti SON DAKİKA: CHP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DİLA KOYURGA GÖZALTINDA! BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET ETMİŞTİ
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP Gençlik Örgütleri İzmir İl Sekreteri Dila Koyurga hakkında suç duyurusu BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET EDEN CHP GENÇLİK ÖRGÜTLERİ İZMİR İL SEKRETERİ DİLA KOYURGA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA