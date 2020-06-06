06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haftalar sonra ilk kez! İstanbul'da bu sabah...

Bu hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının olmaması üzerine vatandaşlar farklı etkinlikler ile hafta sonlarını değerlendirmeyi planlıyor. Haftalar sonra 'da kısıtlamanın olmaması ile birlikte Unkapanı Köprüsü üzerine gelen vatandaşlar tuttu.

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Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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HAFTALAR SONRA İLK KEZ! İSTANBUL'DA BU SABAH...

Son dakika haberine göre, corona virüs - COVİD-19 ile mücadele kapsamında önemli ivme kaydeden ülkemizde 1 Haziran'dan itibaren "Yeni Normalleşme" döneminin ilk adımları atıldı. Bu kapsamda içinde olduğumuz hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı duyurulmuştu.

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