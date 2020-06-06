Haftalar sonra ilk kez! İstanbul'da bu sabah...

Son dakika haberine göre, corona virüs - COVİD-19 ile mücadele kapsamında önemli ivme kaydeden ülkemizde 1 Haziran'dan itibaren "Yeni Normalleşme" döneminin ilk adımları atıldı. Bu kapsamda içinde olduğumuz hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı duyurulmuştu.