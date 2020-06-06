06 Haziran 2020, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan, F klavye birincisi Nisa ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Başkan , F klavye birincisi ve annesi ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, ’ne davet etti.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020
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F KLAVYE BİRİNCİSİ NİSA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

2020 yılının 0-12 yaş arasında dünyanın en hızlı F klavye kullanan ismi ile telefonda görüşen Erdoğan, küçük Nisa'yı tebrik etti. Nisa ile görüşmesinde annesi ve dedesi ile de sohbet eden Erdoğan, Nisa'yı en kısa zamanda 'ne davet etti.

Görüşme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında annesi ile fotoğrafı ve torunlarının fotoğrafları dikkat çekti.

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