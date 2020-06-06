06 Haziran 2020, Cumartesi
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Bakan Akar'dan İdlib şehidi için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı , 'nin kentinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda şehit olan piyade uzman onbaşı için başsağlığı diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.06.2020 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020
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BAKAN AKAR'DAN İDLİB ŞEHİDİ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zengin'in bölgesinde zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı sonucu şehit olduğu belirtildi.

, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize baş sağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

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