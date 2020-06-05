05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: İdlib'deki terör saldırısında bir asker şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, 'de gerçekleşen terör saldırısında bir askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020
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İDLİB'DEN ACI HABER! ZIRHLI AMBULANSA SALDIRI

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın 'de yaptığı saldırı hakkında açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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