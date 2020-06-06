Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Adana Milletvekili Ünüvar’a “Dostluk” nişanı
Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından “Dostluk” nişanı verildi.
Adana milletvekilliği döneminde Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Necdet Ünüvar, iki ülke arasında dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesine sunduğu katkılardan dolayı "Dostluk" nişanına layık görüldü.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından alınan karar, devletin resmi yayın organında yayımlandı. Kararda, "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve iş birliğinin pekiştirilmesinde gösterdiği hususi hizmetler dolayısıyla Necdet Ünüvar 'Dostluk' nişanıyla taltif edilsin" ifadelerine yer verildi. Prof. Dr. Necdet Ünüvar, yaptığı açıklamada, kendisine "Dostluk" nişanı taltif edilmesinden büyük onur duyduğunu belirtti.
AZERBAYCAN'I HİÇBİR ZAMAN TÜRKİYE'DEN AYRI GÖRMEDİK
Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet iki devlet" olduğunu vurgulayan Ünüvar, "Bizler Azerbaycan'ı hiçbir zaman Türkiye'den ayrı görmedik. Azerbaycan halkının da aynı düşüncede olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev arasındaki sıkı dostluk da bunun en büyük göstergesidir. Bu sıkı dostluk sayesinde son yıllarda hızla gelişen ilişkiler, iki ülke arasında birçok alanda iş birliği imkânlarını da artırmıştır. Türkiye-Azerbaycan dostluğu ilelebet devam edecektir" dedi.
Türkiye ve Azerbaycan'a hizmet etmenin şereflerin en büyüğü olduğunu kaydeden Ünüvar, açıklamasında, "Bizi 'Dostluk' nişanına lâyık gören Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerine yer verdi.
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