05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: Başkan Erdoğan'a 2 yeni başdanışman

'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararlarına göre, ’ın yeni başdanışmanları ile oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.06.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'A 2 YENİ BAŞDANIŞMAN

'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar hakkında kararlar yayımlandı. Buna göre ile Başdanışmanı olarak atandı.

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