Türkiye İş Bankası'ndan yeni destek paketi

Koronavirüs salgını sürecinde müşterilerine yönelik özel çözümleri ile sürecin sorunsuz ve kesintisiz atlatılabilmesine yönelik aksiyonlar alan Türkiye İş Bankası, normalleşme sürecine ilişkin destek paketini açıkladı.

"El Birliği İle Devam Destek Paket"i kapsamında KOBİ'lerimizin her türlü işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılayan krediler yanında maaş destek, kira destek, şehir içi yolcu taşımacılığı sektörüne ve eczacılara özel kredi faiz oranları uygulanıyor. Paket içerisinde dijital dönüşüm kredisi ile ihracatçılara ve çiftçilere yönelik krediler de yer alıyor.

Açıkladıkları yeni paketle esnafın, küçük işletmelerin, KOBİ'lerin ve çiftçilerin işe dönüş ve yeniden açılış süreçlerinde destek olmayı hedeflediklerini söyleyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, pandemi dönemindeki stratejilerini empati üzerine inşa ettiklerini ifade etti.

Salgın döneminde ödemelerin ertelenmesini, müşterilerin evlerinden, işyerlerinden ayrılmadan işlemlerini dijital kanallar üzerinden hızlıca tamamlayabilmelerini sağladıklarını ve 6 aya kadar ödemesiz, uygun koşullu krediler sunduklarını belirten Şimşek, normalleşme sürecinde de Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edeceklerini aktardı.

İŞVERENE KİRA VE MAAŞ DESTEĞİ OLACAK

Şimşek, "El Birliği İle Devam Destek Paket"i kapsamında bir taraftan müşterilerin üretim girdilerinin ve ticari mal alımlarının finansmanı, diğer taraftan işlerinde yeterli gelire kavuşuncaya kadar maaş ve kira ödemelerinde ihtiyaç duyacakları finansman için, ödemesiz dönemli avantajlı faiz oranları ile Maaş Destek Kredisi ve Kira Destek Kredisi imkânı sunduklarını belirtti.

Paket kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nden faydalanamayanlara KGF ile aynı koşullarla banka kaynaklarından kredi kullandırma imkanının da devam ettiğini belirten Şimşek, söz konusu imkândan sektör ayrımı olmadan pandemi döneminden en çok etkilenen turizm ve eğlence sektörünün de faydalanabilmesini öngördüklerini aktardı.

ECZACILARA VE ŞEHİR İÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINA ÖZEL KREDİ

Şimşek şöyle devam etti:

"Pandemiden en çok etkilenen Şehir içi Yolcu Taşımacılığı sektörüne ise ŞİYTK/Şehir içi Yolcu Taşımacılığı Kredisi ürünü özelinde cazip oranlarla finansman sağlayacağız. Bu dönemdeki özverili çalışmaları için teşekkür amaçlı olarak eczacılara özel kredi faiz oranları uygulayacağız.